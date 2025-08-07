Piazza Affari: scatto rialzista per Comer Industries

produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,81%.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 35,93 Euro. Rischio di discesa fino a 34,53 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 37,33.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)