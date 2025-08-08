Milano 17:35
New York: amplia il rialzo Gen Digital

(Teleborsa) - Grande giornata per il leader mondiale nella sicurezza di Internet, che sta mettendo a segno un rialzo dell'8,31%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Gen Digital evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Gen Digital rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 29,69 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 31,16. Il peggioramento di Gen Digital è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 28,76.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
