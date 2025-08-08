Milano 14:10
41.723 +0,80%
Nasdaq 7-ago
23.390 0,00%
Dow Jones 7-ago
43.969 -0,51%
Londra 14:10
9.094 -0,07%
Francoforte 14:10
24.205 +0,05%

Piazza Affari: balza in avanti WIIT

Balza in avanti il fornitore di servizi di cloud computing e di outsourcing informatico, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,49%.
