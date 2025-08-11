Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 19:51
23.600 -0,05%
Dow Jones 19:51
44.015 -0,36%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 10/08/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 10/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un modesto +0,15%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 172,181, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 171,711. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 172,651.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```