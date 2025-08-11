Analisi Tecnica: EUR/YEN del 10/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Appiattita la performance del cambio Euro / Yen, che porta a casa un modesto +0,15%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 172,181, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 171,711. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 172,651.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)