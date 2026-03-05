Milano 9:31
45.035 -0,67%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:31
10.539 -0,27%
24.072 -0,55%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 4/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / Yen, che archivia la seduta con un -0,15%.

Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 182,16, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 183,751. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 181,629.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
