Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:31
24.624 -0,08%
Dow Jones 19:31
47.133 -0,78%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'8/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 marzo

Andamento annoiato per il cambio Euro / Yen, che chiude la sessione in ribasso dello 0,35%.

Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 182,392 con tetto rappresentato dall'area 183,076. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 182,164.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
