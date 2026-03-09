Analisi Tecnica: EUR/YEN dell'8/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 marzo
Andamento annoiato per il cambio Euro / Yen, che chiude la sessione in ribasso dello 0,35%.
Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 182,392 con tetto rappresentato dall'area 183,076. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 182,164.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)