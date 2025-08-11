Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 19:52
23.600 -0,05%
Dow Jones 19:52
44.007 -0,38%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 agosto

Moderatamente al rialzo la prestazione del derivato italiano, che chiude con una variazione percentuale dello 0,55%.

L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 42.065 e primo supporto individuato a 41.085. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 43.045.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
