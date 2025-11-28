Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 27/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 novembre
Seduta trascurata per il derivato italiano, che archivia la giornata con un controllato +0,17%.
Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 43.585, mentre il primo supporto è stimato a 42.610. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 44.560.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)