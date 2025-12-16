Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 15/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre
Punta con decisione al rialzo la performance del derivato italiano, con una variazione percentuale dell'1,37%.
Le implicazioni di breve periodo del Future sul FTSE MIB sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 44.330. Possibile una discesa fino al bottom 43.700. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 44.960.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)