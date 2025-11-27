Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 26/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre
Balza in avanti il derivato italiano, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,82%.
L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 43.485 e primo supporto individuato a 42.585. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 44.385.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)