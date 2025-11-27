Milano 9:37
43.236 +0,25%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 9:36
9.695 +0,04%
23.800 +0,31%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 26/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 26/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 novembre

Balza in avanti il derivato italiano, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,82%.

L'esame di breve periodo del Future sul FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 43.485 e primo supporto individuato a 42.585. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 44.385.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
