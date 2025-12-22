Milano 9:04
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 19/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 dicembre

Apprezzabile rialzo per il derivato italiano, in guadagno dello 0,98% sui valori precedenti.

Lo status tecnico del Future sul FTSE MIB è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 45.165, mentre il primo supporto è stimato a 44.350. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 45.980.


