Milano 9:56
42.748 +0,11%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 9:56
9.629 +0,21%
23.520 +0,24%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 25/11/2025

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 25/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Rialzo marcato per il derivato italiano, che archivia la sessione in utile dell'1,30% sui valori precedenti.

Tecnicamente, il Future sul FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 43.020, mentre il supporto più immediato si intravede a 42.470. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 43.570.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
