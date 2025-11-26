Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 25/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Rialzo marcato per il derivato italiano, che archivia la sessione in utile dell'1,30% sui valori precedenti.
Tecnicamente, il Future sul FTSE MIB è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 43.020, mentre il supporto più immediato si intravede a 42.470. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 43.570.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)