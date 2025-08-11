Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap dell'8/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 agosto
Seduta sostanzialmente invariata per il FTSE Mid Cap, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.
Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 56.191. Rischio di discesa fino a 55.414 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 56.969.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)