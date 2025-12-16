Milano 14:04
44.228 +0,25%
Nasdaq 15-dic
25.067 0,00%
Dow Jones 15-dic
48.417 -0,09%
Londra 14:04
9.702 -0,50%
Francoforte 14:04
24.144 -0,35%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 15/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 15 dicembre

Discreta performance per il FTSE Mid Cap, che si è attestato a 58.699.

Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 58.824. Rischio di discesa fino a 58.451 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 59.197.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
