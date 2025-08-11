Milano 17:35
Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,27%)

Il CAC40 prende il via a 7.764,24 punti

Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto +0,27%, a quota 7.764,24 in apertura.
