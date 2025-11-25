Milano 11:27
42.100 -0,47%
Nasdaq 24-nov
24.874 0,00%
Dow Jones 24-nov
46.448 +0,44%
Londra 11:27
9.535 0,00%
Francoforte 11:27
23.182 -0,25%

Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,07%)

Il DAX prende il via a 23.254,46 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,07%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,07%, a quota 23.254,46 in apertura.
Condividi
```