Milano 12:05
44.258 +0,61%
Nasdaq 16-dic
25.133 0,00%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 12:05
9.845 +1,66%
Francoforte 12:04
24.078 +0,01%

Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,12%)

Il CAC40 prende il via a 8.116,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Parigi (+0,12%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice di Parigi, che riporta un cauto +0,12%, a quota 8.116,26 in apertura.
Condividi
```