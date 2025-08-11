Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 19:56
23.596 -0,07%
Dow Jones 19:56
44.010 -0,37%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,57%

Il CAC40 termina a 7.698,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,57%
Parigi porta a casa un calo dello 0,57%, con chiusura a 7.698,52 punti.
Condividi
```