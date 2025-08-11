Milano 8-ago
41.624 0,00%
Nasdaq 8-ago
23.611 +0,95%
Dow Jones 8-ago
44.176 +0,47%
Londra 8-ago
9.096 0,00%
Francoforte 8-ago
24.163 0,00%

Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (+0,19%)
Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente +0,19%, archiviando la seduta a 24.906,74 punti.
