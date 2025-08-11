Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 19:56
23.596 -0,07%
Dow Jones 19:56
44.010 -0,37%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,1%)

Il FTSE MIB termina gli scambi a 41.583,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,1%)
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente -0,1%, archiviando la seduta a 41.583,59 punti.
Condividi
```