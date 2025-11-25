Milano 17:35
42.699 +0,95%
Nasdaq 20:59
24.947 +0,29%
Dow Jones 20:59
47.059 +1,32%
Londra 17:35
9.610 +0,78%
Francoforte 17:35
23.465 +0,97%

Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dello 0,95%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 42.698,66 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata positiva per Milano, in rialzo dello 0,95%
Milano lievita dello 0,95% e archivia la seduta a 42.698,66 punti.
Condividi
```