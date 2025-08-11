Milano
17:35
41.584
-0,10%
Nasdaq
19:56
23.596
-0,07%
Dow Jones
19:56
44.010
-0,37%
Londra
17:35
9.130
+0,37%
Francoforte
17:35
24.081
-0,34%
Lunedì 11 Agosto 2025, ore 20.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,08%)
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,08%)
Il Nasdaq-100 esordisce a 23.629,02 punti
In breve
,
Finanza
11 agosto 2025 - 15.33
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto +0,08%, a quota 23.629,02 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,16%)
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (0%)
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,1%)
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,23%
Argomenti trattati
USA
(260)
·
Nasdaq 100
(84)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,07%
Altre notizie
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,29%
Borsa: Modesto profit per il Nasdaq-100, in crescita dello 0,23%
Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,2%)
Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (+0,05%)
Borsa: Senza direzione il Nasdaq-100 (-0,07%)
Borsa: Giornata fiacca per il Nasdaq-100 (+0,12%)