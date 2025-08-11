Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 19:56
23.596 -0,07%
Dow Jones 19:56
44.010 -0,37%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,08%)

Il Nasdaq-100 esordisce a 23.629,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (+0,08%)
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto +0,08%, a quota 23.629,02 in apertura.
Condividi
```