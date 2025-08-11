Milano 8-ago
Clabo e TrenDevice rimosse dall'indice FTSE Italia Growth dal 13 agosto
(Teleborsa) - Essendo rimaste sospese per 40 giorni lavorativi senza indicazione di ripresa delle contrattazioni, FTSE Russel ha comunicato che Clabo e TrenDevice verranno rimosse dall'indice FTSE Italia Growth per l'apertura del 13 agosto 2025. Le società rimarranno quotate a Piazza Affari, ma non faranno più parte di alcun indice.

Clabo è una società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie e hotel. TrenDevice è una società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta. Entrambe stanno ricorrendo alla composizione negoziata della crisi (CNC).
