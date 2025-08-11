Export extra-Usa: made in Italy +5,3% in 25 Paesi top market

(Teleborsa) - In attesa di conoscere il reale impatto dei dazi statunitensi, le nostre imprese non rimangono a guardare e si danno da fare per conquistareI nostri prodotti corrono con maggiore velocità in 25 Paesi top market che nel 2024 hanno assorbito il 61,5% delle esportazioni italiane, per un valore di 383,6 miliardi sui 623,5 miliardi complessivi del nostro export, e in cui nei primi 4 mesi del 2025 le nostre vendite sono aumentate del 5,3% a fronte del -2% registrato nei restanti mercati internazionali. È quanto emerge da unIn testa nellanel primo quadrimestre di quest'anno si piazzano gli Emirati Arabi (+20,9%), seguiti da Brasile (+14%), Svizzera (+13,1%), Spagna (+10,6%), Arabia Saudita (+9,6%).In valori assoluti, le nostre imprese vendono negliprodotti per 7,9 miliardi, mentre inl'export made in Italy ammonta a 5,8 miliardi, ina 30,2 miliardi, ina 34,5 miliardi e in6,2 miliardi.Tra gli altri mercati dinamici, pur con valori di export italiano inferiori a 5 miliardi di euro, si registra una crescita a doppia cifra delle vendite incon +13,1%,con +11,8%,con +11,5% econ +11,3%.ha stimato che se su base annua si confermasse il trend di crescita dei primi quattro mesi, nel 2025 questi 25 mercati potrebbero generare un aumento delle nostre esportazioni pari a. Un risultato in grado di compensare il calo di vendite in Usa a causa delle nuove tariffe doganali.All'contribuiscono le piccole imprese. Negli Emirati Arabi, ad esempio l'export delle Pmi vale 3,5 miliardi, in Arabia Saudita è di 1,3 miliardi, in Brasile di 857 milioni. Tra ialimentari, moda, mobili, legno, metalli, gioielleria ed occhialeria."Le nostre imprese – osserva il– stanno facendo la loro parte per reagire all'impatto dei dazi Usa, cercando nuovi sbocchi di mercato per il made in Italy. Ora, però, chiediamo che l'Europa faccia veramente l'Europa e ponga la competitività degli imprenditori al centro della sua azione. Abbiamo troppe palle al piede: eccesso di burocrazia, peso del fisco, difficoltà di accesso al credito, alti costi energetici. Basti dire che le imprese italiane pagano l'energia il 28% in più rispetto alla media europea. Al Governo italiano chiediamo altrettanto impegno per difendere e valorizzare la qualità del made in Italy sui mercati internazionali".