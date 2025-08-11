Francoforte: andamento negativo per Evotec

(Teleborsa) - Composto ribasso per Evotec
, in flessione del 3,13% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evotec
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Evotec
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6,729 Euro. Supporto a 6,485. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6,973.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)