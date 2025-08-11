Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:02
23.587 -0,10%
Dow Jones 20:02
44.007 -0,38%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Francoforte: andamento negativo per Evotec

Migliori e peggiori
Francoforte: andamento negativo per Evotec
(Teleborsa) - Composto ribasso per Evotec, in flessione del 3,13% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Evotec, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Evotec ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6,729 Euro. Supporto a 6,485. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6,973.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```