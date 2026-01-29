Milano 11:01
45.356 +0,48%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 11:01
10.196 +0,41%
Francoforte 11:01
24.538 -1,15%

Francoforte: si concentrano le vendite su Evotec

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Evotec, che mostra un decremento del 2,03%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Evotec rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico di Evotec è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,421 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,213. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,629.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
