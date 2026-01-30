Francoforte: andamento negativo per Evotec

(Teleborsa) - Rosso per Evotec
, che sta segnando un calo del 2,36%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Germany MDAX
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo status tecnico di Evotec
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,307 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,993. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,621.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)