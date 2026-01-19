Francoforte: andamento negativo per Evotec

(Teleborsa) - Sottotono Evotec
, che passa di mano con un calo del 2,44%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il Germany MDAX
su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Evotec
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 6,215 Euro. Primo supporto visto a 6,067. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 5,979.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)