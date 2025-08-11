Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:04
23.581 -0,13%
Dow Jones 20:04
44.003 -0,39%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

GOLD del 10/08/2025

Finanza
GOLD del 10/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per il metallo giallo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Tecnicamente, l'oro è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3.408,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 3.379. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3.438,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
