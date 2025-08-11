GOLD del 10/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per il metallo giallo, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Tecnicamente, l'oro è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 3.408,7, mentre il supporto più immediato si intravede a 3.379. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 3.438,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)