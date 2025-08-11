Milano 17:35
New York: brillante l'andamento di Edison International

(Teleborsa) - Seduta positiva per il distributore di elettricità, che avanza bene del 2,73%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Edison International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Edison International rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Edison International. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 55,67 USD, con il supporto più immediato individuato in area 54,41. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 53,57.

