Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:12
23.584 -0,11%
Dow Jones 20:12
43.982 -0,44%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

New York: performance negativa per Salesforce

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, in flessione del 2,25% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce, che fa peggio del mercato di riferimento.


Analizzando lo scenario di Salesforce si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 232,6 USD. Prima resistenza a 239,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 230,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
