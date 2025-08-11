New York: performance negativa per Salesforce

(Teleborsa) - Composto ribasso per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, in flessione del 2,25% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Salesforce
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Salesforce
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 232,6 USD. Prima resistenza a 239,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 230,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)