Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:13
23.586 -0,11%
Dow Jones 20:13
43.990 -0,42%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

New York: scambi in positivo per Super Micro Computer

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore si soluzioni innovative per l'infrastruttura IT Enterprise, Cloud, AI, Metaverse e 5G Telco/Edge., che tratta in utile del 3,77% sui valori precedenti.

L'andamento di Super Micro Computer nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Super Micro Computer segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 45,39 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 46,77. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 44,5.

