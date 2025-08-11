Milano 17:35
New York: scambi in positivo per United Health

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della big delle assicurazioni sanitarie, con una variazione percentuale dell'1,88%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a United Health rispetto all'indice di riferimento.


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte dall'assicuratore sanitario restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 253,4 USD. La resistenza più immediata è stimata a 258. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 262,6, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

