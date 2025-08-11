Milano 17:35
41.584 -0,10%
Nasdaq 20:16
23.594 -0,07%
Dow Jones 20:16
43.994 -0,41%
Londra 17:35
9.130 +0,37%
Francoforte 17:35
24.081 -0,34%

Piazza Affari: andamento rialzista per Recordati

Apprezzabile rialzo per il gruppo farmaceutico, in guadagno del 3,38% sui valori precedenti.
