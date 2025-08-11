Piazza Affari: calo per Moltiply Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il broker online per i mutui alle famiglie
, con una flessione del 2,30%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Moltiply Group
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario attuale di Moltiply Group
mostra un allentamento della trendline al test del supporto 42,08 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 43,28. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 41,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)