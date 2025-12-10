Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

Euro / dollaro USA

(Teleborsa) -, in un clima di attesa per la decisione della Federal Reserve, sui tassi di interesse USA, che arriverà stasera alle 20, ora italiana. L'annuncio di un taglio al costo del denaro di 25 punti base sembra ormai scontato, mentre si attendono indicazioni sul percorso dei prossimi mesi.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 58,52 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +77 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,57%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,44%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,31%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,31%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,34%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,34%, scambiando a 46.101 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,82%) su cui BofA ha avviato la copertura con buy. Bene, inoltre,(+1,71%),(+1,02%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,33% che ha incassato una serie di giudizi dagli analisti.Stessa sorte per(-2,13%) e(-1,88%).di Milano,(+3,41%),(+2,65%),(+1,19%) e(+1,18%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,87%.Crolla, con una flessione del 3,88%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,68%.