Segno meno per Piazza Affari e le altre Borse europee

(Teleborsa) - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europee
, in un clima di attesa per la decisione della Federal Reserve, sui tassi di interesse USA, che arriverà stasera alle 20, ora italiana. L'annuncio di un taglio al costo del denaro di 25 punti base sembra ormai scontato, mentre si attendono indicazioni sul percorso dei prossimi mesi.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,07%. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,24%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 58,52 dollari per barile.
Piccolo passo verso l'alto dello spread
, che raggiunge quota +77 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,57%. Tra i mercati del Vecchio Continente
sostanzialmente debole Francoforte
, che registra una flessione dello 0,44%, seduta senza slancio per Londra
, che riflette un moderato aumento dello 0,31%, e si muove sotto la parità Parigi
, evidenziando un decremento dello 0,31%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,34%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che perde lo 0,34%, scambiando a 46.101 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Lottomatica
(+2,82%) su cui BofA ha avviato la copertura con buy. Bene, inoltre, Prysmian
(+1,71%), Banco BPM
(+1,02%) e Unicredit
(+0,78%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari
, che continua la seduta con -3,33% che ha incassato una serie di giudizi dagli analisti.
Stessa sorte per Buzzi
(-2,13%) e Leonardo
(-1,88%). In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Avio
(+3,41%), Intercos
(+2,65%), Juventus
(+1,19%) e LU-VE Group
(+1,18%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su BFF Bank
, che ottiene -7,87%.
Crolla Fincantieri
, con una flessione del 3,88%.
Spicca la prestazione negativa di Moltiply Group
, che scende del 2,68%.