A Londra corre Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Brilla la società di ingegneria industriale inglese
, che passa di mano con un aumento del 17,41%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Spirax-Sarco Engineering
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di Spirax-Sarco Engineering
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 67,2 sterline con tetto rappresentato dall'area 73,55. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 63,25.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)