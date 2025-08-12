A Londra corre Spirax-Sarco Engineering

società di ingegneria industriale inglese

(Teleborsa) - Brilla la, che passa di mano con un aumento del 17,41%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 67,2 sterline con tetto rappresentato dall'area 73,55. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 63,25.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)