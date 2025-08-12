Milano 13:59
41.733 +0,36%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 13:59
9.133 +0,04%
Francoforte 13:59
23.961 -0,50%

A Londra corre Spirax-Sarco Engineering

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brilla la società di ingegneria industriale inglese, che passa di mano con un aumento del 17,41%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Spirax-Sarco Engineering rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Spirax-Sarco Engineering suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 67,2 sterline con tetto rappresentato dall'area 73,55. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 63,25.

