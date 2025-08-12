Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'11/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Appiattita la performance del derivato italiano, che porta a casa un trascurabile -0,13%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Future sul FTSE MIB rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 42.010. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 41.085. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 42.935.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)