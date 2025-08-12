Milano 14:02
41.741 +0,38%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:02
9.133 +0,04%
Francoforte 14:02
23.965 -0,48%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.665,92 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,85%
Shanghai guadagna bene e porta a casa un +0,85%, terminando la sessione a 3.665,92 punti.
