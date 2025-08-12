Milano 11-ago
41.584 0,00%
Nasdaq 11-ago
23.527 -0,36%
Dow Jones 11-ago
43.975 -0,45%
Londra 11-ago
9.130 0,00%
Francoforte 11-ago
24.081 0,00%

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 42.849,67 punti

Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 2,46% alle 04:50
Tokyo lievita in modo prepotente del 2,46% alle 04:50 e passa di mano a 42.849,67 punti.
