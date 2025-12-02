Milano 1-dic
43.259 0,00%
Nasdaq 1-dic
25.343 -0,36%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 1-dic
9.703 0,00%
Francoforte 1-dic
23.589 0,00%

Borsa: Piccolo spunto rialzista per Tokyo, in progresso dello 0,40% alle 03:50

Il Nikkei 225 passa di mano a 49.499,06 punti

Tokyo segna un modesto +0,4% alle 03:50 e allunga timidamente il passo a 49.499,06 punti.
