Milano 26-nov
43.130 0,00%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 26-nov
9.692 0,00%
Francoforte 26-nov
23.726 0,00%

Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,28% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta in utile a 50.191,04 punti

Spunto rialzista dell'1,28% per Tokyo, alle 07:20, che continua le contrattazioni a 50.191,04 punti.
