Bullard (ex Fed St. Louis): accetterei incarico se rispettata indipendenza dell'istituzione

(Teleborsa) - L'ex presidente della Federal Reserve Bank di St. Louis, James Bullard
, ha parlato la scorsa settimana con il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent in merito alla ricerca da parte della Casa Bianca di un nuovo presidente della Fed. Bullard ha detto a Bessent che sarebbe stato "felice di procedere come loro desiderano
". ha detto in un'intervista a CNBC.
Bullard ha espresso il proprio sostegno a tassi più bassi, dichiarando che i dazi non causeranno inflazione, ma sembrano rallentare l'economia quest'anno, e prevedendo che la Fed si adeguerà a questa visione e taglierà i tassi di un intero punto percentuale nel corso del prossimo anno
, a partire da settembre. Ha anche affermato che non sarebbe stato "dogmatico" sulla politica monetaria.
"Accetterò l'incarico se lo prepariamo al successo: se riusciamo a proteggere il valore del dollaro questo ci garantirà tassi di interesse più bassi nel tempo; se puntiamo a un'inflazione bassa e stabile e rispettiamo l'indipendenza dell'istituzione
ai sensi del Federal Reserve Act - ha detto Bullard - Dobbiamo predisporre tutto al successo, non al fallimento. Se vuoi che qualcuno arrivi a questo incarico e fallisca, prendi qualcun altro; e credo davvero che chiunque in questa lista insisterebbe su questo prima di accettare questo incarico".(Foto: @ Shutterstock)