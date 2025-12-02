LVMH, Pietro Beccari alla guida del Fashion Group: Toledano lascia il ruolo operativo

LVMH

(Teleborsa) -ha annunciato la nomina dia presidente e CEO del, ruolo che ricoprirà in aggiunta alla guida di. La decisione segue l’uscita didal suo incarico operativo, dopo oltre 30 anni al fianco del presidente e CEO, che ha ringraziato il manager per "determinazione, talento e lealtà", annunciando che resterà suo Special Advisor .Arnault ha definito Beccari "un leader straordinario e un talento unico con un’energia inesauribile", sottolineando il suo contributo nel guidare Dior e Vuitton nell’ultima decade. Contestualmente,, attuale deputy CEO di Louis Vuitton, entrerà a far parte del Comitato Esecutivo del gruppo.Le nuove cariche saranno effettive dal, al termine del periodo di transizione tra Toledano e Beccari. Quest’ultimo, in LVMH dal 2006, ha guidato Fendi, Dior Couture e dal 2023 Louis Vuitton, oltre a essere membro del comitato esecutivo del gruppo