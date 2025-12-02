Milano 11:55
LVMH, Pietro Beccari alla guida del Fashion Group: Toledano lascia il ruolo operativo

Finanza
(Teleborsa) - LVMH ha annunciato la nomina di Pietro Beccari a presidente e CEO del LVMH Fashion Group, ruolo che ricoprirà in aggiunta alla guida di Louis Vuitton. La decisione segue l’uscita di Sidney Toledano dal suo incarico operativo, dopo oltre 30 anni al fianco del presidente e CEO Bernard Arnault, che ha ringraziato il manager per "determinazione, talento e lealtà", annunciando che resterà suo Special Advisor .

Arnault ha definito Beccari "un leader straordinario e un talento unico con un’energia inesauribile", sottolineando il suo contributo nel guidare Dior e Vuitton nell’ultima decade. Contestualmente, Damien Bertrand, attuale deputy CEO di Louis Vuitton, entrerà a far parte del Comitato Esecutivo del gruppo.

Le nuove cariche saranno effettive dal 1° gennaio 2026, al termine del periodo di transizione tra Toledano e Beccari. Quest’ultimo, in LVMH dal 2006, ha guidato Fendi, Dior Couture e dal 2023 Louis Vuitton, oltre a essere membro del comitato esecutivo del gruppo
