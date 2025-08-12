Milano
17:35
41.935
+0,85%
Nasdaq
21:02
23.810
+1,21%
Dow Jones
21:02
44.421
+1,01%
Londra
17:35
9.148
+0,20%
Francoforte
17:35
24.025
-0,23%
Martedì 12 Agosto 2025, ore 21.19
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: scambi in positivo per l'EURO STOXX Health Care
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
12 agosto 2025 - 17.00
Performance positiva per il
comparto sanitario dell'Area Euro
, che continua la giornata in aumento dello 0,79% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Condividi
Leggi anche
Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Health Care
EURO STOXX Health Care, prevale lo scenario rialzista a Eurozona
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: luce verde per l'EURO STOXX Health Care
Titoli e Indici
Euro Stoxx Health Care
+0,72%
Altre notizie
Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Health Care
Debole la seduta a Eurozona per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Health Care
Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Health Care
Eurozona: l'EURO STOXX Health Care mostra un andamento leggermente negativo