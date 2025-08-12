Milano 14:08
41.739 +0,37%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:08
9.129 0,00%
Francoforte 14:08
23.970 -0,46%

Londra: calo per Sage

Pressione su lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che tratta con una perdita del 2,00%.
