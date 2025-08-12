Milano
14:08
41.739
+0,37%
Nasdaq
11-ago
23.527
0,00%
Dow Jones
11-ago
43.975
0,00%
Londra
14:08
9.129
0,00%
Francoforte
14:08
23.970
-0,46%
Martedì 12 Agosto 2025, ore 14.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: calo per Sage
Londra: calo per Sage
Migliori e peggiori
,
In breve
12 agosto 2025 - 09.50
Pressione su
lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese
, che tratta con una perdita del 2,00%.
Condividi
Leggi anche
Londra: in forte denaro Sage
Londra: calo per Sage
Londra: accelera Sage
Londra: performance negativa per 3i Group
Titoli e Indici
Sage
-4,13%
Altre notizie
Londra: in calo ConvaTec Group
Londra: netto calo registrato da Taylor Wimpey
Londra: calo per BT Group
Londra: scambi negativi per JD Sports Fashion
Londra: calo per Centrica
Londra: calo per RELX