Londra: Entain in forte calo

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di scommesse sportive e giochi, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,38% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Entain rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Entain segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 8,702 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 9,44. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 8,451.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
