Londra: balza in avanti Entain

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di scommesse sportive e giochi
, che avanza bene del 2,69%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Entain
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Entain
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di medio periodo di Entain
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 7,517 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 7,645, mentre il primo supporto è stimato a 7,39.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)