Milano 13:37
42.263 -0,93%
Nasdaq 21-nov
24.240 0,00%
Dow Jones 21-nov
46.245 +1,08%
Londra 13:37
9.559 +0,21%
Francoforte 13:36
23.226 +0,58%

Londra: balza in avanti Entain

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di scommesse sportive e giochi, che avanza bene del 2,69%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Entain evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Entain rispetto all'indice.


Lo status tecnico di medio periodo di Entain ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 7,517 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 7,645, mentre il primo supporto è stimato a 7,39.

