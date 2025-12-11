Milano 10:19
Migliori e peggiori
Londra: performance negativa per Entain
(Teleborsa) - Retrocede la società di scommesse sportive e giochi, con un ribasso del 2,21%.

La tendenza ad una settimana di Entain è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il grafico a breve di Entain mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 7,502 sterline e supporto stimato a quota 7,386. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 7,618.

