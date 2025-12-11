Londra: performance negativa per Entain

società di scommesse sportive e giochi

(Teleborsa) - Retrocede la, con un ribasso del 2,21%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 7,502 sterline e supporto stimato a quota 7,386. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 7,618.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)