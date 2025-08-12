Milano 14:09
41.743 +0,38%
Nasdaq 11-ago
23.527 0,00%
Dow Jones 11-ago
43.975 0,00%
Londra 14:09
9.129 -0,01%
Francoforte 14:09
23.974 -0,45%

Londra: movimento negativo per Ocado Group

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il rivenditore online di prodotti alimentari, che mostra un decremento dell'1,82%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ocado Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Ocado Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,717 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,634. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
