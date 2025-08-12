Londra: movimento negativo per Ocado Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il rivenditore online di prodotti alimentari
, che mostra un decremento dell'1,82%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ocado Group
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Ocado Group
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,717 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,634. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)